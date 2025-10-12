CFC-Fan in Gersdorf beraubt

Auf dem Nachhauseweg von der Gersdorfer Kirmes gab es einen Zwischenfall.

Im Umfeld der Kirmes in Gersdorf ist es in der Nacht von Samstag zu Sonntag zu einer Raubstraftat gekommen. Um 2 Uhr befand sich ein 19-jähriger Geschädigter mit zwei Freunden auf dem Heimweg auf der Hauptstraße. Plötzlich traten drei unbekannte männliche Personen der Gruppe entgegen. Sie forderten den 19-Jährigen auf, seine Fanartikel des...