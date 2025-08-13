Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kantor Willy Wagner beginnt am Donnerstag mit den Proben für die Johannespassion.
Kantor Willy Wagner beginnt am Donnerstag mit den Proben für die Johannespassion. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Choristen gesucht: Proben für Johannes-Passion beginnen in Hohenstein-Ernstthal
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Im März nächsten Jahres soll die Johannespassion in Hohenstein-Ernstthal und Crimmitschau aufgeführt werden. Die Chorproben beginnen in dieser Woche.

Am Donnerstag beginnen in Hohenstein-Ernstthal die Chorproben für die Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach. Interessierte Choristen sind zu den wöchentlichen Proben, immer donnerstags von 19 bis 20 Uhr eingeladen. Bis Anfang November wird in der Winterkirche St. Christophori geprobt, danach im Gemeindesaal an der St. Trinitatiskirche....
