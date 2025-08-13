Choristen gesucht: Proben für Johannes-Passion beginnen in Hohenstein-Ernstthal

Hohenstein-Ernstthal
Im März nächsten Jahres soll die Johannespassion in Hohenstein-Ernstthal und Crimmitschau aufgeführt werden. Die Chorproben beginnen in dieser Woche.
Am Donnerstag beginnen in Hohenstein-Ernstthal die Chorproben für die Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach. Interessierte Choristen sind zu den wöchentlichen Proben, immer donnerstags von 19 bis 20 Uhr eingeladen. Bis Anfang November wird in der Winterkirche St. Christophori geprobt, danach im Gemeindesaal an der St. Trinitatiskirche....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.