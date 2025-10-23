Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Sonntag gibt es ein Konzert in der katholischen St. Pius-Kirche.
Am Sonntag gibt es ein Konzert in der katholischen St. Pius-Kirche. Bild: Andreas Kretschel
Am Sonntag gibt es ein Konzert in der katholischen St. Pius-Kirche.
Am Sonntag gibt es ein Konzert in der katholischen St. Pius-Kirche. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Crimmitschauer Musiker gastieren in der St. Pius-Kirche Hohenstein-Ernstthal
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Chor und Band der katholischen Gemeinde St. Franziskus Crimmitschau gestalten am Sonntag eine musikalische Andacht

Chor und Band der katholischen Gemeinde St. Franziskus Crimmitschau sind am Sonntag bei einer musikalischen Andacht in der St. Pius-Kirche Hohenstein-Ernstthal zu Gast. Unter Leitung von Andreas Bayer stehen geistliche Lieder und Texte zum Thema „Wegbegleiter“ auf dem Programm. Damit schlägt das Konzert eine Brücke zur aktuellen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von FP
3 min.
20:58 Uhr
3 min.
Europa sendet ein Signal der Mutlosigkeit
Meinung
EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag: Bei der Hilfe für die Ukraine gab es ein dickes Brett zu bohren.
Die EU ringt um eine stärkere Unterstützung der Ukraine und sucht zudem einen Weg aus der Krise. Dabei wird an vielen kleinen Schrauben gedreht – notwendig wären aber grundlegende Reformen.
FP
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
26.09.2025
1 min.
Musikalische Lesung zur Ausstellung „Geheimnis Glaube“ in der Kirche St. Pius X. Hohenstein-Ernstthal
Fabian Winderlich und Matthias Weise bei der Vorbereitung der Ausstellung.
Am Donnerstag wurde die erste Kunstausstellung in der katholischen Kirche St. Pius X. eröffnet. Am Sonntag gibt es begleitend dazu Musik und Lyrik.
Cristina Zehrfeld
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
20:57 Uhr
2 min.
Weißes Haus: Trump will Xi nächsten Donnerstag treffen
Trump hatte Xi bereits in seiner ersten Amtszeit mehrmals getroffen. (Archivbild)
Zwischendurch war unklar, ob ein geplantes Treffen zwischen Trump und Xi in Südkorea überhaupt stattfindet. Doch zuletzt kündigte Trump an, er werde Xi treffen. Nun gibt es auch ein Datum.
24.09.2025
3 min.
Erstmals Kunstausstellung im „Gebetsreaktor“ Hohenstein-Ernstthal
Die erste Kunstausstellung in der Kirche St. Pius X. gestaltet Isolde Roßner.
Die katholische Kirche St. Pius X. ist schon dank ihrer Architektur ein Anziehungspunkt. Ausstellungen sollen künftig für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen. Den Auftakt macht eine lokale Künstlerin.
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel