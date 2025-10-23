Crimmitschauer Musiker gastieren in der St. Pius-Kirche Hohenstein-Ernstthal

Hohenstein-Ernstthal
Chor und Band der katholischen Gemeinde St. Franziskus Crimmitschau gestalten am Sonntag eine musikalische Andacht
Chor und Band der katholischen Gemeinde St. Franziskus Crimmitschau sind am Sonntag bei einer musikalischen Andacht in der St. Pius-Kirche Hohenstein-Ernstthal zu Gast. Unter Leitung von Andreas Bayer stehen geistliche Lieder und Texte zum Thema „Wegbegleiter“ auf dem Programm. Damit schlägt das Konzert eine Brücke zur aktuellen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.