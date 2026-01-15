MENÜ
Die Gersdorfer Feuerwehrleute wollen am Samstag zeigen, dass sie auch Feuer machen können.
Die Gersdorfer Feuerwehrleute wollen am Samstag zeigen, dass sie auch Feuer machen können. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Das Gersdorfer Weihnachtsbaum-Neujahrsfeuer muss umziehen
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Samstag sollen in Gersdorf wieder Weihnachtsbäume lodern. Am traditionellen Schauplatz klappt das aber nicht.

Das Tauwetter hat der Freiwilligen Feuerwehr Gersdorf einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ihr traditionelles Neujahrsfeuer kann am Samstag nicht an der üblichen Stelle im Volkspark stattfinden. „Dort ist es jetzt viel zu nass“, sagt Torsten Knöbel, Jugendwart des Gersdorfer Feuerwehrnachwuchses. Die Jugendfeuerwehr hilft beim...
