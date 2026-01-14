MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Robert Joos bereitet das Winterdorf „Lumi“ auf dem Rogo-Tauscher-Gelände in Oberlungwitz vor.
Robert Joos bereitet das Winterdorf „Lumi“ auf dem Rogo-Tauscher-Gelände in Oberlungwitz vor. Bild: M. Pfeifer
Im Sommer gab es bereits eine erfolgreiche Veranstaltung auf dem Gelände am Rogo-Turm.
Im Sommer gab es bereits eine erfolgreiche Veranstaltung auf dem Gelände am Rogo-Turm. Bild: Markus Pfeifer
Aktionen für Kinder und ein neues Büchlein mit „Pepp & Lumi“ gibt es ebenfalls.
Aktionen für Kinder und ein neues Büchlein mit „Pepp & Lumi“ gibt es ebenfalls. Bild: Markus Pfeifer
Robert Joos bereitet das Winterdorf „Lumi“ auf dem Rogo-Tauscher-Gelände in Oberlungwitz vor.
Robert Joos bereitet das Winterdorf „Lumi“ auf dem Rogo-Tauscher-Gelände in Oberlungwitz vor. Bild: M. Pfeifer
Im Sommer gab es bereits eine erfolgreiche Veranstaltung auf dem Gelände am Rogo-Turm.
Im Sommer gab es bereits eine erfolgreiche Veranstaltung auf dem Gelände am Rogo-Turm. Bild: Markus Pfeifer
Aktionen für Kinder und ein neues Büchlein mit „Pepp & Lumi“ gibt es ebenfalls.
Aktionen für Kinder und ein neues Büchlein mit „Pepp & Lumi“ gibt es ebenfalls. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Das Winterdorf „Lumi“ lockt mit kulinarischen Besonderheiten auf das Oberlungwitzer Rogo-Gelände
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach der erfolgreichen Veranstaltungspremiere im Sommer gibt es nun ein Winterevent auf dem Oberlungwitzer Rogo-Tauscher-Areal. Leckere Speisen, Musik und Aktionen für Kinder warten.

Am Mittwochmittag hat Robert Joos schon einmal testweise Flammlachs zubereitet, denn den soll es auch beim Winterdorf „Lumi“ geben. Nachdem es im Sommer mit dem „L’Incontro“ eine gelungene Veranstaltungspremiere zwischen Uhlig-Haus und Rogo-Turm auf dem bekannten Firmenareal in der Oberlungwitzer Mitte direkt an der Hofer Straße gab,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:21 Uhr
2 min.
EU: Dänemark könnte im Grönland-Ernstfall Beistand verlangen
Nach langem Schweigen positioniert sich die EU: Im Ernstfall könnte Dänemark im Kampf um Grönland Unterstützung der EU-Partner verlangen. (Archivbild)
US-Präsident Donald Trump will das zu Dänemark gehörende Grönland unter die Kontrolle der Vereinigten Staaten bringen - möglicherweise auch gegen den Willen der Dänen. Nun stellt die EU etwas klar.
14.01.2026
4 min.
Plauener Tuning-Firma entwickelt neuen Motor für Simson-Mopeds: „Es fährt sich spürbar besser – und das auch noch legal“
ZT-Tuning-Geschäftsführer Jens Opitz mit dem optimierten Zylinder eines Simson-Motors: „Mit der Freundin hinten drauf zügig den Berg hochfahren.“
Die Zweiräder aus DDR-Zeiten sind Kult bei Teenagern. Die vogtländische Firma ZT-Tuning bringt nun ein Antriebsaggregat auf den Markt, das die Fahrzeuge bei minimalem Aufwand deutlich agiler macht.
Swen Uhlig
19:32 Uhr
2 min.
Rückschlag für Aktivisten Chalil im Kampf gegen Abschiebung
Nach seiner Freilassung aus der Abschiebehaft will Chalil nun die US-Regierung zur Verantwortung ziehen. (Archivbild)
Die Festnahme von Machmud Chalil nach Uni-Protesten in den USA gegen den Gaza-Krieg sorgte für viel Aufsehen. Seine Freilassung nach Monaten Abschiebehaft wird nun von einem Gericht in Frage gestellt.
28.11.2025
3 min.
Oberlungwitz hofft auf 15 Millionen Euro
Kirche, Rogo-Tauscher-Areal und Sportgelände und angrenzende Areale gehören zum Fördergebiet.
Einstimmig hat der Stadtrat ein Konzept beschlossen, mit dem nun ein Antrag auf Fördermittel gestartet werden kann. Doch die ganze Sache hat auch einen Haken.
Markus Pfeifer
04.12.2025
3 min.
Oberlungwitz ist voll im Weihnachtsmodus und geht beim Glühweinpreis besondere Wege
In Oberlungwitz wird der Weihnachtsmarkt am Wochenende wieder den Festplatz füllen.
Der „Lebendige Adventskalender“ kommt in der Strumpfstadt gut an. Mit dem Weihnachtsmarkt geht es nun weiter. Glühwein gibt es zu ganz unterschiedlichen Preisen.
Markus Pfeifer
14.01.2026
4 min.
Dienstältester Heimleiter des Vogtlands verkauft sein Lebenswerk: Als „der Chef“ anfing, kostete ein Heimplatz 105 Mark
Der Chef und die Frauen an seiner Seite. Frank Menzel, Beate Menzel (links) und Pflegedienstleiterin Cornelia Otto arbeiten seit Jahrzehnten eng und vertrauensvoll zusammen.
Frank Menzel war 1986 der jüngste Heimleiter im Bezirk Karl-Marx-Stadt. Damals waren Pflegeheime noch Feierabendheime, auch das in Reuth – „und damals waren die Leute zufriedener“.
Gerd Möckel
Mehr Artikel