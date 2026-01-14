Das Winterdorf „Lumi“ lockt mit kulinarischen Besonderheiten auf das Oberlungwitzer Rogo-Gelände

Nach der erfolgreichen Veranstaltungspremiere im Sommer gibt es nun ein Winterevent auf dem Oberlungwitzer Rogo-Tauscher-Areal. Leckere Speisen, Musik und Aktionen für Kinder warten.

Am Mittwochmittag hat Robert Joos schon einmal testweise Flammlachs zubereitet, denn den soll es auch beim Winterdorf „Lumi“ geben. Nachdem es im Sommer mit dem „L’Incontro“ eine gelungene Veranstaltungspremiere zwischen Uhlig-Haus und Rogo-Turm auf dem bekannten Firmenareal in der Oberlungwitzer Mitte direkt an der Hofer Straße gab,...