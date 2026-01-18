MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf dem Rogo-Areal in Oberlungwitz gab es am Wochenende erstmals das Winterdorf "Lumi".
Auf dem Rogo-Areal in Oberlungwitz gab es am Wochenende erstmals das Winterdorf "Lumi". Bild: Markus Pfeifer
Der Riesengrill wurde rege genutzt.
Der Riesengrill wurde rege genutzt. Bild: Markus Pfeifer
Das denkmalgeschützte ehemalige Industrieareal soll von einer Städtebauförderung profitieren.
Das denkmalgeschützte ehemalige Industrieareal soll von einer Städtebauförderung profitieren. Bild: Markus Pfeifer
Auf dem Rogo-Areal in Oberlungwitz gab es am Wochenende erstmals das Winterdorf "Lumi".
Auf dem Rogo-Areal in Oberlungwitz gab es am Wochenende erstmals das Winterdorf "Lumi". Bild: Markus Pfeifer
Der Riesengrill wurde rege genutzt.
Der Riesengrill wurde rege genutzt. Bild: Markus Pfeifer
Das denkmalgeschützte ehemalige Industrieareal soll von einer Städtebauförderung profitieren.
Das denkmalgeschützte ehemalige Industrieareal soll von einer Städtebauförderung profitieren. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Nach der Winterdorf-Premiere: Auf Oberlungwitzer Rogo-Gelände soll noch mehr passieren
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erstmals gab es in Oberlungwitz ein dreitägiges Winterdorf, das für Leben auf dem Rogo-Tauscher-Areal sorgte. Dieses Jahr soll es weitere Veranstaltungen und Baumaßnahmen geben.

Schon vor dem Ausklang des Winterdorfes „Lumi“ am Sonntagnachmittag war Organisator Robert Joos zufrieden. Denn am Freitag und Samstag wurden seine Erwartungen erfüllt. „Wir werden es nächstes Jahr wieder machen“, sagt Joos, der in einem der zahlreichen Gebäude der einstigen Strumpffabrik eingemietet ist. Davor gab es für das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.01.2026
4 min.
Julian Barnes - heiter mit dem Tod vor Augen
Julian Barnes nimmt Abschied - er hat seinen letzten Roman veröffentlicht. (Archivbild)
Diesen Montag wird Julian Barnes 80 und bringt sein letztes Buch heraus. Der krebskranke Autor verabschiedet sich darin von seinen Lesern - sehr direkt, sehr souverän und sehr witzig.
Christoph Driessen, dpa
17:30 Uhr
3 min.
Das Winterdorf „Lumi“ lockt mit kulinarischen Besonderheiten auf das Oberlungwitzer Rogo-Gelände
Robert Joos bereitet das Winterdorf „Lumi“ auf dem Rogo-Tauscher-Gelände in Oberlungwitz vor.
Nach der erfolgreichen Veranstaltungspremiere im Sommer gibt es nun ein Winterevent auf dem Oberlungwitzer Rogo-Tauscher-Areal. Leckere Speisen, Musik und Aktionen für Kinder warten.
Markus Pfeifer
17:00 Uhr
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
13:00 Uhr
3 min.
6000 Zwickauer auf dem Platz der Völkerfreundschaft: Die besten Fotos von der größten Après-Ski-Party des Jahres
 10 Bilder
Der Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau verwandelte sich am Samstagabend in einen brodelnden Partykessel. Nicht nur jede Menge tanzbare Hits heizten Gästen ein, sondern auch ein durchaus sportlicher Wettbewerb.
Elsa Middeke
19.01.2026
3 min.
Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Urteil erwartet
Fünf Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben. (Archivbild)
Marode Schienen ließen vor mehr als drei Jahren einen Zug bei Garmisch-Partenkirchen entgleisen. Hätten Bahn-Mitarbeiter die tödliche Katastrophe verhindern können? Das entscheidet nun das Gericht.
04.12.2025
3 min.
Oberlungwitz ist voll im Weihnachtsmodus und geht beim Glühweinpreis besondere Wege
In Oberlungwitz wird der Weihnachtsmarkt am Wochenende wieder den Festplatz füllen.
Der „Lebendige Adventskalender“ kommt in der Strumpfstadt gut an. Mit dem Weihnachtsmarkt geht es nun weiter. Glühwein gibt es zu ganz unterschiedlichen Preisen.
Markus Pfeifer
Mehr Artikel