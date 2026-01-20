Die besten Fotos von den Polarlichtern im Landkreis Zwickau: „Bei dem Ausblick braucht man kein TV-Gerät“

Hohenstein-Ernstthal
In der Nacht von Montag zu Dienstag waren die Fotografen auf Motivjagd. Mit der passenden Belichtung klappt es - unter anderem an der Mühle in Tettau und der Lutherhöhe in Hohenstein-Ernstthal.
Hellgrün bis lila. Rot bis blau-violett. Von Minute zu Minute haben in der Nacht von Montag zu Dienstag die Farben am Himmel gewechselt. Polarlichter sorgen im Landkreis Zwickau für viele spektakuläre Aufnahmen. Sie füllen am Dienstagmorgen die sozialen Netzwerke – bei Instagram, Facebook und Statusmeldungen bei Whatsapp sorgen die Aufnahmen...
