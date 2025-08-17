Endlich konkrete Pläne: Wie das stillgelegte Gersdorfer Bad wieder aufgebaut werden soll

Seit Ende August 2022 ist das Sommerbad geschlossen, weil eine Schlammflut durch das Gelände geschossen war. Nun ist klar, dass noch Geduld nötig ist. Und das Bad wird kleiner werden.

Das Fest wirkt ähnlich wie immer, aber die Ankündigung hat es in sich. Genau wie im vergangenen Jahr findet das Badfest des Gersdorfer Fördervereins diesmal wieder im Volkspark statt, denn das Badgelände präsentiert sich aktuell nicht einladend. Das Becken ist nur teilweise gefüllt, Enten schwimmen im Wasser und drumherum wächst viel mehr...