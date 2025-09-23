Erdäpfel-Kochbus macht Station in Hohenstein-Ernstthal: „In zwei Wochen habe ich nur ein Pflaster geklebt.“

Die Erdäpfel-Kochbus-Tour hat am Dienstag an der Karl-May-Grundschule Station gemacht. Dort haben 59 Drittklässler zum Thema Kartoffel gelernt, gekocht und gegessen.

In weißen Kochschürzen und ebenso weißen, hohen Kochmützen sehen die Steppkes aus wie eine Abordnung kleiner Chefköche. In Zweierreihe stehen sie am Dienstag vor einem bunt gestalteten Doppelstockbus auf dem Schulhof der Karl-May-Grundschule. Es ist der Erdäpfel-Kochbus, der in Hohenstein-Ernstthal Station macht. Als Kochbus-Chef Michael...