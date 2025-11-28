Erzgebirgskunst in Meinsdorf: Ortspyramide feiert Figuren-Premiere

Die 6,40 Meter hohe Ortspyramide erhält ihre ersten Figuren. Dabei hat der Ort zwar eine „Sektion Pyramide“, aber keine Schnitzer, die so etwas können. Woher kommen die Figuren also?

Die Meinsdorfer Ortspyramide ist ein Unikat. 960 Zeichnungen hat der Ortsvorsteher Daniel Landgraf im Vorfeld angefertigt. „Da ist jedes Teil und der Zusammenbau gezeichnet“, so Landgraf. Fast alles wurde selbst gefertigt, beinahe nichts fertig gekauft. Zudem gibt es in diesem Jahr eine Premiere: Zum ersten Mal ist die Pyramide mit Figuren zu... Die Meinsdorfer Ortspyramide ist ein Unikat. 960 Zeichnungen hat der Ortsvorsteher Daniel Landgraf im Vorfeld angefertigt. „Da ist jedes Teil und der Zusammenbau gezeichnet“, so Landgraf. Fast alles wurde selbst gefertigt, beinahe nichts fertig gekauft. Zudem gibt es in diesem Jahr eine Premiere: Zum ersten Mal ist die Pyramide mit Figuren zu...