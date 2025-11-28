Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Von links: Bürgermeister Daniel Röthig freut sich gemeinsam mit Steffen Veit, Daniel Landgraf und Felix Imiella über die neuen Pyramidenfiguren.
Von links: Bürgermeister Daniel Röthig freut sich gemeinsam mit Steffen Veit, Daniel Landgraf und Felix Imiella über die neuen Pyramidenfiguren. Bild: Andreas Kretschel
Peter Wunderlich mit Figuren des Bergwerks am Fuß der Ortspyramide.
Peter Wunderlich mit Figuren des Bergwerks am Fuß der Ortspyramide. Bild: Andreas Kretschel
Angeschoben wird die 6,40 Meter hohe Meinsdorfer Ortspyramide am Sonntag. Die Biergarnituren (links) fürs Fest sind schon vor Ort.
Angeschoben wird die 6,40 Meter hohe Meinsdorfer Ortspyramide am Sonntag. Die Biergarnituren (links) fürs Fest sind schon vor Ort. Bild: Andreas Kretschel
Von links: Bürgermeister Daniel Röthig freut sich gemeinsam mit Steffen Veit, Daniel Landgraf und Felix Imiella über die neuen Pyramidenfiguren.
Von links: Bürgermeister Daniel Röthig freut sich gemeinsam mit Steffen Veit, Daniel Landgraf und Felix Imiella über die neuen Pyramidenfiguren. Bild: Andreas Kretschel
Peter Wunderlich mit Figuren des Bergwerks am Fuß der Ortspyramide.
Peter Wunderlich mit Figuren des Bergwerks am Fuß der Ortspyramide. Bild: Andreas Kretschel
Angeschoben wird die 6,40 Meter hohe Meinsdorfer Ortspyramide am Sonntag. Die Biergarnituren (links) fürs Fest sind schon vor Ort.
Angeschoben wird die 6,40 Meter hohe Meinsdorfer Ortspyramide am Sonntag. Die Biergarnituren (links) fürs Fest sind schon vor Ort. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Erzgebirgskunst in Meinsdorf: Ortspyramide feiert Figuren-Premiere
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die 6,40 Meter hohe Ortspyramide erhält ihre ersten Figuren. Dabei hat der Ort zwar eine „Sektion Pyramide“, aber keine Schnitzer, die so etwas können. Woher kommen die Figuren also?

Die Meinsdorfer Ortspyramide ist ein Unikat. 960 Zeichnungen hat der Ortsvorsteher Daniel Landgraf im Vorfeld angefertigt. „Da ist jedes Teil und der Zusammenbau gezeichnet“, so Landgraf. Fast alles wurde selbst gefertigt, beinahe nichts fertig gekauft. Zudem gibt es in diesem Jahr eine Premiere: Zum ersten Mal ist die Pyramide mit Figuren zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.11.2025
2 min.
Hohenstein-Ernstthal: Historische Pyramidenfiguren in der Weihnachtsausstellung
Jette Luckhardt mit historischen Pyramidenfiguren in der Weihnachtsausstellung.
Die alten Figuren der Altmarkt-Pyramide wurden vor rund 20 Jahren an eine Partnerstadt abgegeben. Dennoch sind einige davon jetzt im Textil- und Rennsportmuseum zu sehen. Wie kann das sein?
Cristina Zehrfeld
25.11.2025
4 min.
Tradition mit frischen Gesichtern: Gersdorf zeigt neue Pyramidenfiguren
Gemeinsam mit Mitarbeitern des Bauhofs haben die Schnitzer die Pyramide in Gersdorf aufgebaut.
Kurz vor dem Pyramidenanschieben hat der Schnitzverein zwei neue Motive fertiggestellt. Die Figuren sollen zentrale Akteure des Dorflebens repräsentieren.
Cristina Zehrfeld
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
18:21 Uhr
5 min.
Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Renten-Pakets
Die Enthaltung der Linken verändert die Ausgangslage für die Abstimmung am Freitag.
Merz und Spahn kämpfen um jede Unionsstimme für das umstrittene Rentenpaket. Jetzt kommt Hilfe von einer Seite, auf die CDU und CSU nicht angewiesen sein wollen.
Michael Fischer und Basil Wegener, dpa
18:16 Uhr
5 min.
Zschäpe soll nicht nur gegen ihre beste Freundin auspacken
Susann E., die Vertraute der NSU-Terroristin Beate Zschäpe im Zwickauer Untergrund, (Foto vom ersten Prozesstag) ist unter anderem wegen Beihilfe zum letzten Bankraub angeklagt.
Die zu lebenslanger Haft verurteilte Rechtsterroristin liefert im Terrorhilfe-Prozess gegen Susann E. eine Art Schlussstein zur Anklage. Dass sie dezidiert über den Untergrund mit Mundlos und Böhnhardt aussagen soll, passt Zschäpe aber gar nicht.
Jens Eumann
Mehr Artikel