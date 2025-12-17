Feueralarm am Mittwochnachmittag in Heinrichsort: Was war da los?

Der Einsatz mitten im Berufsverkehr hat in Lichtenstein für großes Aufsehen gesorgt. Die Polizei spricht über Schadenshöhe und Brandursache.

Mitten im Berufsverkehr jagten am Mittwochnachmittag mehrere Feuerwehren mit Blaulicht und Martinshorn durch Lichtensteins Innenstadt – mit Ziel Heinrichsort. Ursache der Alarmierung war ein potenziell sehr gefährlicher Garagenbrand: Die Garage war nach Auskunft von Einsatzleiter Rico Kieß direkt ans Wohnhaus gebaut. Insgesamt sechs Fahrzeuge...