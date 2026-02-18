MENÜ
Am Einsatzort an der Hockenheimer Straße war der Grund für den Alarm zunächst unklar.
Am Einsatzort an der Hockenheimer Straße war der Grund für den Alarm zunächst unklar. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Feuerwehreinsatz im Gewerbegebiet Hohenstein-Ernstthal: Was war der Grund?
20 Kameraden der Feuerwehr waren am Mittwoch an der Hockenheimer Straße im Einsatz.

Die Feuerwehr ist am Mittwochmorgen mit 20 Kameraden und sechs Einsatzfahrzeugen zum Gewerbegebiet an der Baumschule in Hohenstein-Ernstthal ausgerückt. Grund war die automatische Brandmeldung einer Brandmeldeanlage in einer Firma. Als die Kameraden gegen 8.45 Uhr an der Hockenheimer Straße eintrafen, war ein Brand nicht auszumachen. Am...
