Feuerwehreinsatz im Stadthaus Hohenstein-Ernstthal

Hohenstein-Ernstthal
Die Brandmeldeanlage hat Alarm im Stadthaus ausgelöst. Was ist passiert?
Die Feuerwehr Hohenstein-Ernstthal ist am Mittwoch zu einem Einsatz im Stadthaus am Altmarkt ausgerückt. Wie Stadtwehrleiter Rico Leuschner mitteilt, ist die Wehr um 12.10 Uhr alarmiert worden, nachdem eine Brandmeldeanlage ausgelöst worden war. Als die Kameraden am Stadthaus eintrafen, hatten die Stadtmitarbeiter das Gebäude bereits verlassen....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.