Flammen-Inferno auf Bauernhof in Bernsdorf: Warum der Ostwind eine Katastrophe verhindert hat

Geschafft und übermüdet. So sehen die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr aus Bernsdorf am Mittwochvormittag aus. Sie sind nun seit knapp zwölf Stunden auf einem Bauernhof an der Hauptstraße im Einsatz. Dort hat ein Flammen-Inferno in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch eine Scheune und die darin abgestellte Technik zerstört.