Freizeitspaß für Familien im Landkreis Zwickau gegen Gutschein vergünstigt

Hohenstein-Ernstthal
Im Landkreis Zwickau sind jetzt Gutscheine für Familien erhältlich. Diese bieten Zugang zu Freizeiteinrichtungen. Ein Flyer zeigt, was geboten wird.
Die Gutscheine der Familieninitiative sind ab sofort im Landkreis Zwickau laut Mitteilung der Landkreisverwaltung verfügbar. Sie können in den Bürgerservicestellen gegen Vorlage des Familienpasses des Freistaates Sachsen abgeholt werden. Die Gutscheine ermöglichen kostenlosen oder ermäßigten Eintritt in 47 Freizeiteinrichtungen in 19...
