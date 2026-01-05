Für superscharfe Bilder: Lichtensteiner Minikosmos installiert hochmoderne Planetariumstechnik

Die Miniwelt liegt noch im Winterschlaf, doch im dazugehörigen Planetarium beginnt eine neue Ära mit einer deutlich höheren Bild-Qualität. Zudem wird das Programm ab sofort deutlich ausgeweitet.

Ein Erlebnis „wie im Kino, aber ohne 3D-Brille" – das soll dem Publikum ab sofort bei den Filmvorführungen unter der Kuppel des Planetariums der Miniwelt in Lichtenstein geboten werden. So verspricht es Mike Behnke vom Zeiß-Planetarium Schneeberg, der das neue Fulldome-Projektionssystem (Spacediver V2) soeben installiert hat. Diese Technik...