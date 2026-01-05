MENÜ
Mike Behnke hat die neue Technik im Planetarium installiert – hier ein Bild aus dem Film „Ferne Welten, fremdes Leben“. Bisher lag die Auflösung bei 2K, jetzt sind 4K möglich.
Die neue Technik ermöglicht eine deutlich erhöhte Bildschärfe, hier „Das Geheimnis der Bäume“.
Felix Schulz ist ab sofort der neue Planetariumsvorführer im Mikrokosmos.
Mike Behnke hat die neue Technik im Planetarium installiert – hier ein Bild aus dem Film „Ferne Welten, fremdes Leben“. Bisher lag die Auflösung bei 2K, jetzt sind 4K möglich.
Die neue Technik ermöglicht eine deutlich erhöhte Bildschärfe, hier „Das Geheimnis der Bäume“.
Felix Schulz ist ab sofort der neue Planetariumsvorführer im Mikrokosmos.
Hohenstein-Ernstthal
Für superscharfe Bilder: Lichtensteiner Minikosmos installiert hochmoderne Planetariumstechnik
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Miniwelt liegt noch im Winterschlaf, doch im dazugehörigen Planetarium beginnt eine neue Ära mit einer deutlich höheren Bild-Qualität. Zudem wird das Programm ab sofort deutlich ausgeweitet.

Ein Erlebnis „wie im Kino, aber ohne 3D-Brille" – das soll dem Publikum ab sofort bei den Filmvorführungen unter der Kuppel des Planetariums der Miniwelt in Lichtenstein geboten werden. So verspricht es Mike Behnke vom Zeiß-Planetarium Schneeberg, der das neue Fulldome-Projektionssystem (Spacediver V2) soeben installiert hat. Diese Technik...
