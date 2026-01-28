MENÜ
Der Film „Ferne Welten – fremdes Leben“ wird nach langer Zeit gestochen scharf präsentiert.
Der Film „Ferne Welten – fremdes Leben“ wird nach langer Zeit gestochen scharf präsentiert.
Hohenstein-Ernstthal
Minikosmos Lichtenstein: Intensiveres Erlebnis dank 4K-Qualität
Die beliebte Pink-Floyd-Show wird am Samstag zum ersten Mal mit der neuen Technik präsentiert. In den Winterferien sind dann viele Filme zu sehen, die lange Zeit nicht gezeigt wurden.

Die Musikshow „The Wall“ nach dem gleichnamigen Album von Pink Floyd ist schon lange einer der Renner im Lichtensteiner Minikosmos: „Besucher fragen regelmäßig danach, wann sie denn wieder zu sehen ist“, sagt Annett Gruber vom Marketing der Einrichtung. Am Samstag, 31. Januar, ist es soweit: Ab 17 Uhr kann das Publikum unter der 230...
