Beinahe so leer wie der Parkplatz sind derzeit auch die Regale bei Edeka Meisel. Bild: Andreas Kretschel
Beinahe so leer wie der Parkplatz sind derzeit auch die Regale bei Edeka Meisel. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Gähnende Leere: Was ist bei Edeka Meisel in Hohenstein-Ernstthal los?
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
0:00 Anhören

Der Sushi-Stand ist geschlossen, ein Pfandflaschenautomat ist kaputt, und statt Vollsortiment gibt es dramatische Lücken in den Regalen. Sind die Tage des Edeka gezählt?

Schon bevor man dieser Tage den Edeka Meisel in Hohenstein-Ernstthal betritt, ahnt man, dass hier etwas im Argen liegt. Der Parkplatz ist fast leer. Doch es ist eben nicht nur der Parkplatz. Auch die Befüllung der Regale lässt deutlich zu wünschen übrig. Und es ist nicht so, dass mal irgendetwas ausgegangen ist. Die Lücken ziehen sich durchs...
