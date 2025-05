Gersdorf: „Wilder“ Künstler liest am Freitag aus Autobiografie

Eine spannende Lesung ist am Freitagabend in der Villa Richter zu erwarten: Hans-Hendrik Grimmling präsentiert seine Autobiografie und andere Texte.

„Die Umerziehung der Vögel“ – so heißt die Autobiografie des Künstlers Hans-Hendrik Grimmling, geboren 1947 in Zwenkau bei Leipzig. Am Freitag, 9. Mai, ab 18 Uhr, wird er auf Einladung der Albrecht-Mugler-Stiftung aus diesem Buch und anderen eigenen Texten lesen, und zwar in der Villa Richter in Gersdorf, Stollberger Straße 13. Dort ist...