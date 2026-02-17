Geschenkartikel im Selbstbedienungs-Schrank: Geht das Konzept in Callenberg auf?

Hohenstein-Ernstthal
Ein kleines Schränkchen, eine Kasse des Vertrauens und viele selbst gemachte Deko- und Geschenkideen: In Callenberg wagt Loreen Rudolph ein besonderes Ladenkonzept. Mit Erfolg?
In ihrem Schranklädchen zwischen Calle-Halle und „Alter Schule“ in Callenberg bietet Loreen Rudolph seit Herbst 2025 kleine Geschenk- und Dekoartikel an. Das Angebot reicht von neckischen Figürchen wie Blumenmädchen, Küken und Eule über Schlüsselanhänger bis zu Häuserschalen für Teelichter oder Pflanzen. Geöffnet ist immer mittwochs...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.