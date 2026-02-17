MENÜ
Im Schranklädchen in Callenberg gibt es selbstgemachte Geschenkartikel.
Im Schranklädchen in Callenberg gibt es selbstgemachte Geschenkartikel. Bild: Andreas Kretschel
Meinung
Hohenstein-Ernstthal
Kommentar zu Deko im Selbstbedienungs-Schrank: Heile Welt
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
So ein kleines Schranklädchen wirkt wie ein Magnet. Es ist geradezu undenkbar, da nicht wenigstens einen Blick hineinzuwerfen. Doch wie passt es in unsere Welt?

Es wirkt ein bisschen, wie aus der Zeit gefallen, dieses lindgrüne Schränkchen, das mit seinen verspielten Details den Charme von anno dazumal ausstrahlt. Inzwischen steht es seit rund fünf Monaten da, und es sieht noch aus wie neu. Keine Schmierereien, keine Beschädigungen, und nach Aussage der Betreiberin klappt sogar die Kasse des...
