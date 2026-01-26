MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Den Filz für die Pantoffeln in Herz-Design kauft Firmenchef Jens Müller im Modeland Italien.
Den Filz für die Pantoffeln in Herz-Design kauft Firmenchef Jens Müller im Modeland Italien. Bild: Andreas Kretschel
Fest zum Sortiment gehören Gästepantoffeln. Als Set gibts die traditionell im großen Pantoffel - inzwischen aber auch im Pantoffelkorb.
Fest zum Sortiment gehören Gästepantoffeln. Als Set gibts die traditionell im großen Pantoffel - inzwischen aber auch im Pantoffelkorb. Bild: Andreas Kretschel
Der Bodenaufbau der Filzschuhe aus Heinrichsort besteht aus drei bis vier Lagen.
Der Bodenaufbau der Filzschuhe aus Heinrichsort besteht aus drei bis vier Lagen. Bild: Andreas Kretschel
Den Filz für die Pantoffeln in Herz-Design kauft Firmenchef Jens Müller im Modeland Italien.
Den Filz für die Pantoffeln in Herz-Design kauft Firmenchef Jens Müller im Modeland Italien. Bild: Andreas Kretschel
Fest zum Sortiment gehören Gästepantoffeln. Als Set gibts die traditionell im großen Pantoffel - inzwischen aber auch im Pantoffelkorb.
Fest zum Sortiment gehören Gästepantoffeln. Als Set gibts die traditionell im großen Pantoffel - inzwischen aber auch im Pantoffelkorb. Bild: Andreas Kretschel
Der Bodenaufbau der Filzschuhe aus Heinrichsort besteht aus drei bis vier Lagen.
Der Bodenaufbau der Filzschuhe aus Heinrichsort besteht aus drei bis vier Lagen. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Handgemachte Filzpantoffeln aus Westsachsen: legendär oder spießig?
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit 1942 entstehen in Heinrichsort Filzpantoffeln in Handarbeit. Der Familienbetrieb trotzt Trends und setzt auf Qualität. Doch findet er auch bei jungen Kunden Anklang?

Filzpantoffeln, wohin man schaut. Zwischen Bergen an fertigen und halbfertigen Hausschuhen surren zwei Nähmaschinen. Erst bei genauerem Hinschauen entdeckt man auch die beiden Frauen, die aus zugeschnittenem Filz die Pantoffeln nähen. Dabei ist der Raum nicht besonders groß. Einst befand sich hier der Gasthof Decker. Erst seit 2001 ist die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.01.2026
7 min.
Wie eine Zwangsversteigerung in der Praxis abläuft
Raten nicht bedient? Wenn Eigentümer sich ihre Immobilienfinanzierung nicht mehr leisten können, kann es dazu kommen, dass die finanzierende Bank das Haus oder die Wohnung zwangsversteigern lässt.
Zwangsversteigerungen können für Interessierte eine gute Möglichkeit sein, um günstig an ein Haus zu kommen. Voraussetzung: Man kennt den genauen Ablauf und die möglichen Risiken.
Sandra Markert, dpa
05.12.2025
4 min.
Heinrichsort: Eltern haben Angst um eine besondere Kita
Durch eine kleine Pforte können die Kinder der Heinrichsorter Kita vom Spielplatz direkt in den Wald wechseln, hinten Kita-Leiterin Franziska Bernhardt.
Die überall stark sinkenden Kinderzahlen sind besonders für kleine Einrichtungen problematisch. In Heinrichsort schlägt der Elternbeirat Alarm, gemeinsam mit dem Kita-Team soll nun gegengesteuert werden.
Bernd Appel
26.01.2026
2 min.
Mitarbeiterin mit Waffe bedroht: Banküberfall auf Volksbank-Filiale in Chemnitz
Am Montag wurden Rettungskräfte und Polizei von einer Mitarbeiterin zur Inneren Klosterstraße gerufen.
Ein Mann soll die Mitarbeiterin am Schalter mit einer Waffe bedroht haben und ist danach geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen.
Alexandra Engert
09.07.2025
3 min.
Fast ausgestorben: In Heinrichsort gibt es noch eine Kaltmangel
In Heinrichsort befindet sich die wohl letzte öffentliche Kaltmangel der Region, betreut wird sie von Michael Richter. Früher gab es solche Mangeln in jedem Ort, doch Heißmangeln und Bügeleisen haben sie verdrängt.
Früher standen sie in jedem Dorf und waren auch Nachrichtenbörsen, heute muss man Kaltmangeln suchen. Und wird in Heinrichsort fündig, wo ein Exemplar bis heute genutzt wird.
Bernd Appel
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
27.01.2026
2 min.
Immobilienkredit in Gefahr: Wann droht Zwangsversteigerung?
Stück für Stück zum Eigenheim: Mit einer Immobilienfinanzierung ist das möglich. Werden die Raten allerdings nicht wie vorgesehen gezahlt, kann es schnell ungemütlich werden.
Bei der Immobilienfinanzierung bereits eine Rate im Rückstand? Dann sollten Eigentümerinnen und Eigentümer schleunigst reagieren - andernfalls drohen ernsthafte Konsequenzen. Was jetzt hilft.
Mehr Artikel