Handgemachte Filzpantoffeln aus Westsachsen: legendär oder spießig?

Seit 1942 entstehen in Heinrichsort Filzpantoffeln in Handarbeit. Der Familienbetrieb trotzt Trends und setzt auf Qualität. Doch findet er auch bei jungen Kunden Anklang?

Filzpantoffeln, wohin man schaut. Zwischen Bergen an fertigen und halbfertigen Hausschuhen surren zwei Nähmaschinen. Erst bei genauerem Hinschauen entdeckt man auch die beiden Frauen, die aus zugeschnittenem Filz die Pantoffeln nähen. Dabei ist der Raum nicht besonders groß. Einst befand sich hier der Gasthof Decker. Erst seit 2001 ist die...