Fackelrodeln ist mangels Schnee nicht möglich, dafür gibt es „Abwintern“.
Fackelrodeln ist mangels Schnee nicht möglich, dafür gibt es „Abwintern“.
Hohenstein-Ernstthal
Heinrichsort: Abwintern statt Fackelrodeln
Redakteur
Von Bernd Appel
Mangels Schnee kann nicht gerodelt werden, man trifft sich aber eine Woche später trotzdem.

Es wäre die zehnte Ausgabe des beliebten Fackelrodelns in Heinrichsort gewesen: Als letzten Ausweichtermin hatten die Veranstalter den Samstag eingeplant, doch mangels Schnee gibt es dafür keine Chance. Die Heinrichsorter treffen sich trotzdem, und zwar eine Woche später am Samstag, 28. Februar, zum „Ersten Heinrichsorter Abwintern“. Von 16...
