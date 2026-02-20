Heinrichsort: Abwintern statt Fackelrodeln

Hohenstein-Ernstthal
Mangels Schnee kann nicht gerodelt werden, man trifft sich aber eine Woche später trotzdem.
Es wäre die zehnte Ausgabe des beliebten Fackelrodelns in Heinrichsort gewesen: Als letzten Ausweichtermin hatten die Veranstalter den Samstag eingeplant, doch mangels Schnee gibt es dafür keine Chance. Die Heinrichsorter treffen sich trotzdem, und zwar eine Woche später am Samstag, 28. Februar, zum „Ersten Heinrichsorter Abwintern“. Von 16...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.