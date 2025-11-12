Heinrichsorter Gasthof: „Krone“-Retter legen starken Start hin

Einen Monat nach Schlüsselübergabe haben die neuen Eigentümer bereits jede Menge entrümpelt und Wildwuchs entfernt, das Dach ist dicht. Anfang Dezember fällt eine wichtige Entscheidung zur Zukunft des Gasthofs.

Sie haben richtig rangeklotzt: In kürzester Zeit haben die Mitglieder des Heinrichsorter Carnevalsvereins HCV im altehrwürdigen, aber maroden Gasthof „Zur Krone" eine Menge bewegt. Anfang Oktober hatte der Verein den Schlüssel für das Haus übernommen. Bei zwei großen Arbeitseinsätzen mit jeweils um die 30 Leuten wurde seitdem zum einen...