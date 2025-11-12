Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Jörg Sonntag (l.) und Joachim Bobber vom HCV-Vorstand im Saal des Gasthofs: Das alte Gaststättenschild ist nach Entfernung der Einbauten wieder gut sichtbar.
Jörg Sonntag (l.) und Joachim Bobber vom HCV-Vorstand im Saal des Gasthofs: Das alte Gaststättenschild ist nach Entfernung der Einbauten wieder gut sichtbar. Bild: Andreas Kretschel
Über der Bar steht schon ewig der „Pleitegeier“ des HCV.
Über der Bar steht schon ewig der „Pleitegeier“ des HCV. Bild: Andreas Kretschel
Die Gaststube der „Krone“ wurde zuletzt noch für Familienfeiern genutzt. Wie es mit den Räumen weitergeht, hängt vor allem von Fördermitteln ab.
Die Gaststube der „Krone“ wurde zuletzt noch für Familienfeiern genutzt. Wie es mit den Räumen weitergeht, hängt vor allem von Fördermitteln ab. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Heinrichsorter Gasthof: „Krone“-Retter legen starken Start hin
Redakteur
Von Bernd Appel
Einen Monat nach Schlüsselübergabe haben die neuen Eigentümer bereits jede Menge entrümpelt und Wildwuchs entfernt, das Dach ist dicht. Anfang Dezember fällt eine wichtige Entscheidung zur Zukunft des Gasthofs.

Sie haben richtig rangeklotzt: In kürzester Zeit haben die Mitglieder des Heinrichsorter Carnevalsvereins HCV im altehrwürdigen, aber maroden Gasthof „Zur Krone“ eine Menge bewegt. Anfang Oktober hatte der Verein den Schlüssel für das Haus übernommen. Bei zwei großen Arbeitseinsätzen mit jeweils um die 30 Leuten wurde seitdem zum einen...
