Hohenstein-Ernstthal: Die „coole“ Unterwelt im Lampertusschacht sorgt für Erfrischung

Diese Woche gibt es die bisher heißesten Tage des Jahres. Ein ziemlich cooler Ort in oder genauer gesagt unter Hohenstein-Ernstthal bietet aber erst am Sonntag Abkühlung.

Temperaturen bis 35 Grad sind diese Woche vorhergesagt. Da sind einigermaßen kühle Orte begehrt. Einer der „coolsten“ Plätze Hohenstein-Ernstthals ist im Normalfall aber nicht so einfach zugänglich. Doch am Sonntag wird es möglich sein. Zum „Tag des Bergmanns“ will der Freundeskreis Geologie und Bergbau an der Dresdner Straße sein...