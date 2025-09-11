Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das katholische Gotteshaus St. Pius X. am Grenzweg lädt am Wochenende ein.
Das katholische Gotteshaus St. Pius X. am Grenzweg lädt am Wochenende ein. Bild: Andreas Kretschel
Das katholische Gotteshaus St. Pius X. am Grenzweg lädt am Wochenende ein.
Das katholische Gotteshaus St. Pius X. am Grenzweg lädt am Wochenende ein. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Hohenstein-Ernstthal: Kulturkirche am Wochenende
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Rahmen der Kulturhauptstadt lädt die katholische Kirche zu verschiedenen Aktionen ein.

Zur „Europäischen Bergpredigt“ lädt die katholische Kirche am Samstag, 10 Uhr, in ihr Gotteshaus St. Pius X. am Grenzweg 17 in Hohenstein-Ernstthal ein. Es predigt Erzabt Jakob Auer, der die Benediktiner-Abteil St. Peter in Salzburg leitet. Im Anschluss ist Gelegenheit zu Begegnung und Gespräch. Um 13 Uhr startet an der Kirche eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.08.2025
1 min.
Für Radfahrer und Spaziergänger: Welche Ankerpunkte Wechselburg bekommt
Einen ähnlichen Trinkbrunnen bekommt nun auch Wechselburg am Markt.
Neue Akzente für Wechselburg: Im Schlosspark und am Markt sind „Ankerpunkte“ zum Ausruhen entstanden. Was genau verbirgt sich dahinter?
Julia Czaja
15:00 Uhr
2 min.
Schwarz-Oranger Rauch und Fan-Gesänge: Vogtland Rebels füllen die Treuener Luft mit Leidenschaft
Die Rebels klatschen hier nach dem Spielende mit ihren Fans ab. Tim Peterfi (links) führt die Gruppe an.
Die Vogtland Rebels feierten am Sonntag einen emotionalen Saisonabschluss mit Platz 2 in der Verbandsliga Mitteldeutschland. Wieso die Partie gegen die Erzgebirge Miners nur noch als Freundschaftsspiel ausgetragen wurde.
Laura-Louis Freimann
11:45 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
31.08.2025
3 min.
„Hätten Sie sich das vorstellen können vor fünf Jahren?“ – Bischöfe beeindruckt vom Geist der Kulturhauptstadt
Kulturhauptstadt und Kirche, das kann sich gegenseitig befruchten, wie sich beim Festgottesdienst am Sonntag in Chemnitz zeigte.
Rund 2000 Menschen kamen am Sonntag zum Gottesdienst auf dem Neumarkt. Ein Gast aus Italien berichtete, wie Kultur Grenzen zu überschreiten vermag.
Frank Hommel
15:00 Uhr
2 min.
Rekordverdächtig: Meldeliste für Sachsens härtesten Marathon im Erzgebirge knackt die 1300
Bahnradsportler und Weltmeister Joachim Eilers gibt am Sonnabend in Eibenstock beim 30. Drei-Talsperren-Marathon den Startschuss.
Der 30. Drei-Talsperren-Marathon in Eibenstock wird einzigartig. So viel steht schon kurz vor dem Großereignis für Läufer und Radfahrer am kommenden Sonnabend fest. Genauso wie der Ehrengast.
Anna Neef
Mehr Artikel