Hohenstein-Ernstthal: Kulturkirche am Wochenende

Im Rahmen der Kulturhauptstadt lädt die katholische Kirche zu verschiedenen Aktionen ein.

Zur „Europäischen Bergpredigt“ lädt die katholische Kirche am Samstag, 10 Uhr, in ihr Gotteshaus St. Pius X. am Grenzweg 17 in Hohenstein-Ernstthal ein. Es predigt Erzabt Jakob Auer, der die Benediktiner-Abteil St. Peter in Salzburg leitet. Im Anschluss ist Gelegenheit zu Begegnung und Gespräch. Um 13 Uhr startet an der Kirche eine...