Hohenstein-Ernstthal: Sperrung des Bahnübergangs Nutzung für Fahrzeuge und Fußgänger

Am Bahnübergang am Ortsausgang von Hohenstein-Ernstthal in Richtung Oberlungwitz erfolgen in den nächsten Tagen Arbeiten an den Gleisen.

Autofahrer und Fußgänger müssen sich auf eine Sperrung an der Nutzunger Straße/Nutzung zwischen Hohenstein-Ernstthal und Oberlungwitz einstellen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist der Bahnübergang am 10. Juli sowie in der Zeit vom 15. bis 18. Juli gesperrt. Grund sind Arbeiten an den Gleisen im Bereich des Bahnübergangs und auf der... Autofahrer und Fußgänger müssen sich auf eine Sperrung an der Nutzunger Straße/Nutzung zwischen Hohenstein-Ernstthal und Oberlungwitz einstellen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist der Bahnübergang am 10. Juli sowie in der Zeit vom 15. bis 18. Juli gesperrt. Grund sind Arbeiten an den Gleisen im Bereich des Bahnübergangs und auf der...