Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nancy Nösel und Sandra Hoffmann-Lahn sind Kolleginnen. Beide arbeiten im Homeoffice. Der Hotspot-Coworking ist für sie eine gute Möglichkeit, sich einmal pro Woche zu treffen.
Nancy Nösel und Sandra Hoffmann-Lahn sind Kolleginnen. Beide arbeiten im Homeoffice. Der Hotspot-Coworking ist für sie eine gute Möglichkeit, sich einmal pro Woche zu treffen. Bild: Andreas Kretschel
Nancy Nösel und Sandra Hoffmann-Lahn sind Kolleginnen. Beide arbeiten im Homeoffice. Der Hotspot-Coworking ist für sie eine gute Möglichkeit, sich einmal pro Woche zu treffen.
Nancy Nösel und Sandra Hoffmann-Lahn sind Kolleginnen. Beide arbeiten im Homeoffice. Der Hotspot-Coworking ist für sie eine gute Möglichkeit, sich einmal pro Woche zu treffen. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
„Ich brauche eine Pause von meinem Mann“: Warum Leute in Hohenstein-Ernstthal im Hotspot-Coworking arbeiten
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit einem halben Jahr bietet das Hotspot-Coworking Arbeitsplätze für Leute, die weder in der Firma noch zu Hause arbeiten wollen. Doch für wen sind die flexiblen Arbeitsplätze attraktiv?

Von außen wirkt das Ladengeschäft auf der Weinkellerstraße nicht gerade wie ein klassisches Büro. Der rote Putz und die in warmem Goldton gefassten Schaufenster lassen eher an ein Modegeschäft denken. Doch eins der Schaufenster ist augenscheinlich eher zum Herausschauen gedacht als zum Hineinschauen. Das Ganze wirkt ein bisschen wie ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:45 Uhr
2 min.
Netanjahu kündigt Gaza-Einnahme und neue Verhandlungen an
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. (Archivbild)
Die Hamas hat nach eigenen Angaben positiv auf einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg reagiert. Nun wartet man auf eine Antwort Israels. Netanjahu äußert sich nicht eindeutig.
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
12.02.2025
3 min.
Flexibel mietbare Arbeitsplätze auf der Hohenstein-Ernstthaler Weinkellerstraße sollen Homeoffice-Ersatz werden
Janine Lahr, Inhaberin von „HOTspot Coworking“, vermietet Büroarbeitsplätze auf Zeit.
In ein lange leerstehendes Geschäft auf der Hohenstein-Ernstthaler Weinkellerstraße zieht nun neues (Arbeits)Leben ein. Das Konzept ermöglicht flexibles Arbeiten und einiges mehr.
Markus Pfeifer
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
30.07.2025
3 min.
Einstiger Abrisskandidat gewinnt Fassadenwettbewerb in Hohenstein-Ernstthal
Peter Köster hat mit der einstigen Druckerei Oehme den Fassadenwettbewerb gewonnen.
Noch vor wenigen Jahren hatte die Stadt über einen Abriss der ehemaligen Druckerei Oehme nachgedacht. Ein Investor hat die Industriebrache aufgemöbelt. Doch wie wird sie genutzt?
Cristina Zehrfeld
19:30 Uhr
4 min.
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Ab Freitag verwandelt sich das Zwickauer Flugplatzgelände wieder in ein Mekka für Trabant-Liebhaber aus allen Ecken des Landes.
Historische Fahrzeuge bestaunen oder Musik unter freiem Himmel genießen: Der Veranstaltungskalender im Landkreis Zwickau bietet bunte Unterhaltung. Wir haben ein Dutzend Anregungen für Sie ausgewählt.
Thomas Croy
Mehr Artikel