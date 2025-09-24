In Oberlungwitz ist jetzt lange Geduld gefragt

Hohenstein-Ernstthal
Auf der Bundesstraße 173 in Oberlungwitz gibt es eine neue Ampelregelung, die lange Schaltzeiten hat. Grund ist eine Baumaßnahme für 900.000 Euro.
Die Rotphasen der neuen Ampel im Bereich der Einmündung der Poststraße auf die Hofer Straße in Oberlungwitz sind lang. Wenn es dann endlich soweit ist, folgen zum Glück auch lange Grünphasen, damit viele Fahrzeuge den langen Baustellenbereich passieren können. Er erstreckt sich bis zur Zufahrt des Rogo-Areals, ist aber nur der erste Teil des...
