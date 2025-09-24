Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Stau auf der B 173 wird es in den nächsten Wochen in Oberlungwitz wohl regelmäßig geben.
Stau auf der B 173 wird es in den nächsten Wochen in Oberlungwitz wohl regelmäßig geben.
Hohenstein-Ernstthal
In Oberlungwitz ist jetzt lange Geduld gefragt
Von Markus Pfeifer
Auf der Bundesstraße 173 in Oberlungwitz gibt es eine neue Ampelregelung, die lange Schaltzeiten hat. Grund ist eine Baumaßnahme für 900.000 Euro.

Die Rotphasen der neuen Ampel im Bereich der Einmündung der Poststraße auf die Hofer Straße in Oberlungwitz sind lang. Wenn es dann endlich soweit ist, folgen zum Glück auch lange Grünphasen, damit viele Fahrzeuge den langen Baustellenbereich passieren können. Er erstreckt sich bis zur Zufahrt des Rogo-Areals, ist aber nur der erste Teil des...
