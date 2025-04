In Reichenbach gibt es einen Osterfrühstart mit Dampfmaschinen, Playmobil, Mineralien und mehr

Das Osterevent im Callenberger Ortsteil Reichenbach hat sich zum Geheimtipp gemausert. Besondere Ausstellungen und der Osterhase dürfen nicht fehlen.

Der Heimatverein „Wir in Reichenbach“ zieht Ostern wieder vor. Am Samstag steigt die sechste Auflage des Osterevents an der Kulturellen Begegnungsstätte an der Straße des Friedens in Reichenbach, wo es von 10 bis 17 Uhr rund gehen soll. Nicht nur für Unterhaltung und Verpflegung wird gesorgt sein, sondern auch für Abwechslung in der...