Kaufmann-Brüder geben drei Konzerte in Lichtenstein

Hohenstein-Ernstthal
In der Lutherkirche Lichtenstein erklingen „Der Fels“ und andere Werke des russischen Komponisten Sergej Rachmaninow.
Markus und Pascal Kaufmann präsentieren an drei aufeinanderfolgenden Tagen ein Tastenfeuerwerk in der Lutherkirche Lichtenstein. Beginn ist am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils um 17 Uhr. Im Mittelpunkt der Konzertr steht die Musik von Sergej Rachmaninow, die von den Brüdern als „tiefen-beseelt“ beschrieben wird. Die Pianisten widmen sich...
