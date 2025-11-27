Klang- und Lichtprojekt im Textil- und Rennsportmuseum Hohenstein-Ernstthal

Eine spektakuläre Lichtshow verbunden mit Musik und Maschinengeräuschen ist am Samstag im Textil- und Rennsportmuseum zu erleben.

Im Textil- und Rennsportmuseum in Hohenstein-Ernstthal ist am Samstag das Klang- und Lichtprojekt „Maschinikus“ zu Gast. Zum Abschluss des Kulturhauptstadt-Jahres sind Uwe Kempe (Maschinikus), Hansi Hengst (Gitarre, Mundharmonika) und Steffen Geißler (Gitarre, Synthesizer) mit einer genreübergreifende Show zu erleben. Geboten wird eine...