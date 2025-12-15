Knauf Insulation: Gemeinderat von St. Egidien stimmt Bauplänen zu

Hohenstein-Ernstthal
Der Dämmstoff-Hersteller will im Gewerbegebiet neue Gebäude errichten, die teils doppelt so hoch werden sollen wie bisher erlaubt. Anmerkungen macht der Rat in Sachen Löschwasser.
Der Dämmstoff-Produzent Knauf Insulation will seinen Standort in St. Egidien ausbauen und dafür neue Gebäude errichten, die über die bisherigen Vorgabe im Gewerbegebiet „Achat“ deutlich hinausgehen. Auf seiner jüngsten Sitzung stimmte St. Egidiens Gemeinderat für eine Befreiung des Unternehmens von den bislang geltenden Festlegungen:...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.