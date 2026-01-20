Kommentar zum Ladensterben in Lichtenstein: Versuch macht klug

Die Stadt verliert den letzten Schuhladen. Das hätte nicht sein müssen, und das Rathaus kann weiß Gott nichts dafür. Aber trotzdem sollte die Kommune sich dringend mit dem Thema Ladensterben befassen.

Ob die beliebte Bäckerei Hüttel, der letzte Lichtensteiner Buchladen, vor Jahren das letzte Haushaltwarengeschäft oder aktuell das letzte Schuhgeschäft: Immer mehr Läden in der Stadt machen dicht, ganze Branchen sind nicht mehr vertreten. Es fehlt an Nachfolgern und an Kunden, der Online-Handel drückt den Umsatz, und die Kundschaft schrumpft...