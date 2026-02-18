Kreisstraße Heinrichsort – Marienau ab sofort gesperrt

Hohenstein-Ernstthal
Heinrichsorts Ortsvorsteherin ist „heilfroh“ über den Baustart. Im Zuge des Vorhabens werden aktuell auch etliche Bäume gefällt.
Seit Montag ist die Kreisstraße zwischen den Ortslagen Marienau (Gemeinde Mülsen) sowie Heinrichsort (Stadt Lichtenstein) wegen umfangreicher Arbeiten gesperrt – darüber hat das Landratsamt jetzt informiert. Demnach sollen die Verkehrsverhältnisse verbessert sowie die Verkehrssicherheit erhöht werden. Da unter Vollsperrung gebaut wird,...
