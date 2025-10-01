Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Sonntag um 14.30 Uhr beginnt das Wiegen beim Kürbisfest in Reichenbach.
Am Sonntag um 14.30 Uhr beginnt das Wiegen beim Kürbisfest in Reichenbach. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Am Sonntag um 14.30 Uhr beginnt das Wiegen beim Kürbisfest in Reichenbach.
Am Sonntag um 14.30 Uhr beginnt das Wiegen beim Kürbisfest in Reichenbach. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Hohenstein-Ernstthal
Kürbisfest Reichenbach: Wer kocht die schmackhafteste Kürbissuppe?
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum 11. Mal wird das Kürbisfest an der Kulturellen Begegnungsstätte in Reichenbach gefeiert. Als Hauptpreis gibt es einen Rundflug im Leichtflugzeug zu gewinnen.

Der Heimatverein Reichenbach veranstaltet am Sonntag sein 11. Kürbisfest an der Kulturellen Begegnungsstätte (Straße des Friedens 40) im Callenberger Ortsteil Reichenbach. Auf dem Programm stehen Pferdereiten, Kürbisschnitzen und Nistkastenbauen. Es sind Kinderkarussell und Hüpfburg aufgebaut. Ein Kürbiswettlauf wird ausgerichtet. Man kann...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
15:00 Uhr
4 min.
Was machen wir am verlängerten Wochenende? Zehn Ausgehtipps für Westsachsen
Taylor Swift feiert ihr neues Album nicht nur auf der Bühne, sondern von Freitag bis Sonntag auch mit einer internationalen Kino-Party. Der Zwickauer Filmpalast „Astoria“ ist mit dabei.
Taylor-Swift-Fans haben sehnsüchtig darauf gewartet: Album-Release-Party im Kino. Auch sonst ist eine Menge los am Wochenende im Landkreis Zwickau. „Freie Presse“ hat zehn Empfehlungen ausgewählt.
Thomas Croy
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
19.09.2025
2 min.
11. Alzheimertag in Reichenbach bietet Demenz-Partnerkurs
Der Alzheimertag steigt in der Begegnungsstätte am Nordhorner Platz in Reichenbach.
Im Fokus stehen am 24. September die Kommunikation und der Umgang mit Menschen mit Demenz. Die Veranstaltung steigt in der Begegnungsstätte am Nordhorner Platz.
Gerd Betka
Mehr Artikel