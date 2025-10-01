Kürbisfest Reichenbach: Wer kocht die schmackhafteste Kürbissuppe?

Hohenstein-Ernstthal
Zum 11. Mal wird das Kürbisfest an der Kulturellen Begegnungsstätte in Reichenbach gefeiert. Als Hauptpreis gibt es einen Rundflug im Leichtflugzeug zu gewinnen.
Der Heimatverein Reichenbach veranstaltet am Sonntag sein 11. Kürbisfest an der Kulturellen Begegnungsstätte (Straße des Friedens 40) im Callenberger Ortsteil Reichenbach. Auf dem Programm stehen Pferdereiten, Kürbisschnitzen und Nistkastenbauen. Es sind Kinderkarussell und Hüpfburg aufgebaut. Ein Kürbiswettlauf wird ausgerichtet. Man kann...
