Kuschlige Alpakas in St. Egidien: Es geht nicht nur um Wolle

Die kleine Alpaka-Herde von Roswitha Pörnig ist gerade um zwei Stutfohlen gewachsen. Der Hof zieht Gäste teils von weither an, seitdem er auch über Jochen Schweizer gebucht werden kann.

Wegen Peppa hat Roswitha Pörnig (66) diesmal das Rennen am Sachsenring verpasst: „Sie kam am 13. Juli, dem Rennsonntag, zur Welt, als nachmittags gerade der GP-Lauf gestartet war", berichtet die St. Egidienerin über das jüngste Mitglied ihrer Alpaka-Herde. „Es war eine Geburt im Tempo der Rennfahrer." Zwei Wochen zuvor hatte Philippa...