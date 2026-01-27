Landesgartenschau-Jubiläum: Lichtenstein soll Song bekommen – Aufruf an die Jugend

Hohenstein-Ernstthal
Vorbild für das Projekt ist der erfolgreiche Rap zur Kulturhauptstadt, auch die Akteure sind bisher die selben. Die Verantwortlichen hoffen jedoch, dass noch mehr junge Leute mitmachen.
Anlässlich des Jubiläums von St. Egidien 2025 sind gleich zwei Songs entstanden – einmal Schlager, einmal Hip-Hop. Bei beiden singen keine echten Menschen, vielmehr erzeugt Künstliche Intelligenz (KI) die Stimmen. In Lichtenstein geht man 2026 einen anderen Weg: Auch hier wird zum Jubiläum, nämlich 30 Jahre Landesgartenschau, ein neuer Song...
