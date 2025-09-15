Lichtenstein: Extra-Führungen durch die Unterwelt

Kurzfristig sind zusätzliche Führungen durch die unterirdischen Gänge der Altstadt angekündigt worden.

Am Samstag, 20. September, finden anlässlich der Nacht der europäischen Unterwelten Extra-Führungen durch die unterirdischen Gänge unter Lichtensteins Altstadt statt. Darüber informiert jetzt die Stadtbibliothek. Demnach sind noch Karten erhältlich für die Startzeiten 14.30 Uhr, 15.30 Uhr; 16 Uhr sowie 16.30 Uhr. Karten können in der...