Im Rotliegenden unter der Altstadt verläuft ein ganzes System von Gängen.
Im Rotliegenden unter der Altstadt verläuft ein ganzes System von Gängen.
Hohenstein-Ernstthal
Neue Touren durch Lichtensteins Unterwelt
Von Bernd Appel
In der Stadtbibliothek können ab sofort Karten für die Führungen bestellt werden.

Rund 340 Meter lang ist das zugängliche System der unterirdischen Gänge, das sich in bis zu fünf Meter Tiefe unter Lichtensteins Altstadt erstreckt. Es bildet nur einen Teil der jahrhundertealten Unterwelt der Stadt. Die nächsten Führungen finden am 15. Februar, 29. März, 12. April und 3. Mai statt. Karten können in der Bibliothek...
