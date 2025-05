Lichtenstein: „Kleinstes Pflegeheim Deutschlands“ wird zur besonderen WG

Trotz schwerer Behinderungen sollen sie so selbstbestimmt wie möglich leben können: Auf dem Gelände des DRK-Krankenhauses entsteht eine Wohngemeinschaft für acht Menschen. Dies hängt auch mit einem Artikel der „Freien Presse“ zusammen.

Die Hoffnung darf man nie aufgeben – das hat David Bock, Geschäftsführer der Linimed GmbH, in seiner Zeit in der Intensivpflege gelernt. Am Rand der Eröffnung des neuen Linimed-Standorts in Lichtenstein am Dienstag berichtet er von einem jungen Mann in Leipzig, der nach einem schweren Unfall nur noch von Apparaten am Leben gehalten wurde und...