Die Streetworker Walentina Hamidulla und Holger Heine vor dem Container, der einst um die Welt reiste.
Bild: A. Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Lichtenstein: Überseecontainer soll Jugend-Treffpunkt werden
Redakteur
Von Bernd Appel
Am „Riot“ entsteht ab März ein robuster Unterstand, in dem junge Leute Schutz vor Wind und Regen finden. Auf Vordermann bringen und gestalten sollen sie ihn weitgehend in eigener Regie.

Er ist rund 2,40 Meter breit, 2,60 Meter hoch und über 12 Meter lang: Seit kurzem steht der versprochene Übersee-Container neben dem kleinen Fußballplatz am Lichtensteiner „Riot“. „Der Bürgermeister hat Wort gehalten“, sagt Streetworker Holger Heine, der zusammen mit Kollegin Walentina Hamidulla momentan zweimal die Woche das...
