Lichtensteiner Bäckerei wird geschlossen: „Vielen Dank für die leckersten Brötchen der Welt“

Die Bäckerei Hüttel im Ortsteil Callnberg ist nur noch wenige Tage geöffnet.

Die traditionsreiche Lichtensteiner Bäckerei Hüttel hat ihre Kunden auf Facebook über ihre Schließung informiert: Am Donnerstag, 30. Oktober, soll zum letzten Mal geöffnet werden. Man bedanke sich für jahrzehntelange Treue und werde sich gerne an die schöne Zeit erinnern, schreibt das Team. Gegenüber der „Freien Presse“ wollten sich...