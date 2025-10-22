Lichtensteiner Bäckerei wird geschlossen: „Vielen Dank für die leckersten Brötchen der Welt“

Hohenstein-Ernstthal
Die Bäckerei Hüttel im Ortsteil Callnberg ist nur noch wenige Tage geöffnet.
Die traditionsreiche Lichtensteiner Bäckerei Hüttel hat ihre Kunden auf Facebook über ihre Schließung informiert: Am Donnerstag, 30. Oktober, soll zum letzten Mal geöffnet werden. Man bedanke sich für jahrzehntelange Treue und werde sich gerne an die schöne Zeit erinnern, schreibt das Team. Gegenüber der „Freien Presse“ wollten sich...
