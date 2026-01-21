Lichtensteiner Eiscafé startet bald mit neuer Betreiberin und neuem Konzept

Das Lokal im Schlosscenter wird momentan umgebaut. Eine Gewerbetreibende aus Lichtenstein hat hier viel vor und sieht großes Potenzial. Eine Hürde muss sie jedoch noch nehmen.

Allen Unkenrufen über Lichtensteins Einzelhandel zum Trotz: Das ortsansässige Geschäft von Alexandra Klepzig (51) ist im Laufe der Jahre stetig gewachsen, und aktuell steht es vor dem nächsten großen Schritt – diesmal in Richtung Gastronomie. 2004 eröffnete die Lichtensteinerin ihr Reisebüro, das sie von zu Hause aus betrieb. 2010...