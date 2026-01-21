MENÜ
Alexandra Klepzig an ihrer Ladentür im Schlosscenter, Richtung Parkplatz: Auf dem vom Künstler Tasso geschaffenen Wandbild ist von jeher auch eine Eistüte zu sehen, was sich nun als prophetisch erweist.
Alexandra Klepzig an ihrer Ladentür im Schlosscenter, Richtung Parkplatz: Auf dem vom Künstler Tasso geschaffenen Wandbild ist von jeher auch eine Eistüte zu sehen, was sich nun als prophetisch erweist.
Bei „Alles & Meer“ ist vieles zu haben, was es ansonsten in Lichtenstein nirgendwo mehr gibt. Immer wieder sind auch Lichtensteiner vom Sortiment überrascht.
Bei „Alles & Meer" ist vieles zu haben, was es ansonsten in Lichtenstein nirgendwo mehr gibt. Immer wieder sind auch Lichtensteiner vom Sortiment überrascht.
Das Eiscafé wird gerade umgebaut. Künftig soll es hier auch herzhafte Köstlichkeiten geben.
Das Eiscafé wird gerade umgebaut. Künftig soll es hier auch herzhafte Köstlichkeiten geben.
Hohenstein-Ernstthal
Lichtensteiner Eiscafé startet bald mit neuer Betreiberin und neuem Konzept
Von Bernd Appel
Das Lokal im Schlosscenter wird momentan umgebaut. Eine Gewerbetreibende aus Lichtenstein hat hier viel vor und sieht großes Potenzial. Eine Hürde muss sie jedoch noch nehmen.

Allen Unkenrufen über Lichtensteins Einzelhandel zum Trotz: Das ortsansässige Geschäft von Alexandra Klepzig (51) ist im Laufe der Jahre stetig gewachsen, und aktuell steht es vor dem nächsten großen Schritt – diesmal in Richtung Gastronomie. 2004 eröffnete die Lichtensteinerin ihr Reisebüro, das sie von zu Hause aus betrieb. 2010...
