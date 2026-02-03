MENÜ
Lichtensteiner Feuerwehr im Einsatz (2.v.r. Stadtwehrleiter René Klein). Ein neues Fahrzeug kann jetzt bestellt werden. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Lichtensteiner Feuerwehr im Einsatz (2.v.r. Stadtwehrleiter René Klein). Ein neues Fahrzeug kann jetzt bestellt werden. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Hohenstein-Ernstthal
Lichtensteiner Feuerwehr soll neues Fahrzeug bekommen
Von Bernd Appel
Der Stadtrat hat auf seiner jüngsten Sitzung die Aufträge vergeben. Bis die neue Technik kommt, dauert es jedoch noch eine ganze Weile. Und sie wird deutlich teurer als geplant.

Von einem „großen Schritt in die richtige Richtung“ sprach Lichtensteins Bürgermeister Jochen Fankhänel (Freie Wähler) am Montagabend im Stadtrat. Dieser hat die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges mit Staffelkabine (TLF 3000) für die freiwillige Feuerwehr der Stadt gebilligt. Fahrgestell und Aufbau soll die Firma Albert Ziegler aus...
