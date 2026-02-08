MENÜ
Im Lichtensteiner Rathaus wurde über die Lage des Stadthaushalts informiert.
Im Lichtensteiner Rathaus wurde über die Lage des Stadthaushalts informiert. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Lichtensteiner Finanzen: Momentan sieht es gut aus, langfristig eher düster
Redakteur
Von Bernd Appel
Die Stadtkasse ist scheinbar prall gefüllt – doch dies ist nur eine Momentaufnahme. Etliche Investitionen wurden nur verschoben, und beim Zweckverband für die Gewerbegebiete müssen Schulden abgebaut werden.

Die liquiden Mittel der Stadt Lichtenstein beliefen sich zum Jahreswechsel auf 9,6 Millionen Euro und waren damit deutlich höher als ein Jahr zuvor (4,9 Millionen). Über die aktuelle Finanzlage der Stadt hat Kämmerin Mandy Wied auf der jüngsten Ratssitzung informiert und auch dargelegt, die Lage trotzdem nicht rosig ist. Tatsächlich habe man...
