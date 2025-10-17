Lichtensteiner Kulturpalais: Tipps vom Leipziger Zoo-Verein

Hohenstein-Ernstthal
Wie man Menschen zu erfolgreicher Vereinsarbeit motiviert – dies ist Thema des Vortrags am Sonntag.
Zehn Millionen Euro: So viel Geld konnte der Freundes- und Förderverein des Zoos Leipzig nach eigenen Angaben bisher insgesamt an den Zoo übergeben. Wie man so erfolgreich sein kann, darüber wird Vereinspräsident Michael Weichert am Sonntag, 19. Oktober, ab 15 Uhr im Kulturpalais Lichtenstein sprechen. Anlass ist der 30. Vortrag der...
