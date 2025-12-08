Lichtensteins Jugend soll Schiffscontainer bekommen

Von ihren ungemütlichen Treffpunkten werden sie verjagt, lange Zeit kümmerte sich kaum jemand um die Jugendlichen der Stadt. Doch jetzt ändert sich einiges.

Jasmin (16) und Leonie (15) sind froh, dass sie sich ab sofort wieder regelmäßig mit anderen jungen Leuten im Lichtensteiner „Riot“ treffen können: „Sonst sind wir nur daheim.“ Früher saßen sie manchmal noch mit anderen am Rewe-Markt – bis die Polizei kam und sie vom Platz verwies. Nachdem das Winterquartier wieder geöffnet ist,...