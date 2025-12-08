Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Holger Heine und Walentina Hamidulla zeigen die Stelle, an der demnächst der Schiffscontainer als Jugend-Treffpunkt aufgestellt werden soll. Dahinter befindet sich der Fußballplatz, den die jungen Leute gerne nutzen.
Holger Heine und Walentina Hamidulla zeigen die Stelle, an der demnächst der Schiffscontainer als Jugend-Treffpunkt aufgestellt werden soll. Dahinter befindet sich der Fußballplatz, den die jungen Leute gerne nutzen. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Lichtensteins Jugend soll Schiffscontainer bekommen
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von ihren ungemütlichen Treffpunkten werden sie verjagt, lange Zeit kümmerte sich kaum jemand um die Jugendlichen der Stadt. Doch jetzt ändert sich einiges.

Jasmin (16) und Leonie (15) sind froh, dass sie sich ab sofort wieder regelmäßig mit anderen jungen Leuten im Lichtensteiner „Riot“ treffen können: „Sonst sind wir nur daheim.“ Früher saßen sie manchmal noch mit anderen am Rewe-Markt – bis die Polizei kam und sie vom Platz verwies. Nachdem das Winterquartier wieder geöffnet ist,...
