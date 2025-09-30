Lichtensteins Jugend wartet auf versprochenen Unterschlupf

Es wird ungemütlich an den aktuellen Treffpunkten der jungen Leute in der Stadt, und der angekündigte Container lässt bisher auf sich warten. Doch jetzt scheint sich etwas zu tun.

Für Lina (17) hat sich das Ganze schon erledigt: „Das wird nichts mehr, die Unterstützung fehlt“, meint die junge Frau zur Idee eines Jugendtreffpunkts am ehemaligen Jugendclub Riot in Lichtenstein. „Man hat uns im Stich gelassen.“ Lina und andere hatten sich seit dem vergangenen Jahr engagiert: Zuerst bei den Treffen im Kulturpalais,... Für Lina (17) hat sich das Ganze schon erledigt: „Das wird nichts mehr, die Unterstützung fehlt“, meint die junge Frau zur Idee eines Jugendtreffpunkts am ehemaligen Jugendclub Riot in Lichtenstein. „Man hat uns im Stich gelassen.“ Lina und andere hatten sich seit dem vergangenen Jahr engagiert: Zuerst bei den Treffen im Kulturpalais,...