Lichtensteins Museumsleiterin entdeckt brandgefährliche Filme: Demnächst sind sie zu sehen

Hohenstein-Ernstthal
Unterm Dach des früheren Stadtmuseums lagerte im wahrsten Sinne explosives Material, das anderswo Katastrophen auslöste. Die inzwischen teils hundert Jahre alten Filme sind jetzt digitalisiert worden und bieten Einblicke ins frühere Stadtleben.
Filme können höchst gefährlich sein: 1897 starben über 100 Menschen im Kino Bazar de la Charite in Paris – der Brand ging vom Projektor aus. Und erst im Sommer 2025 gab es einen Großeinsatz der Feuerwehr in Kassel, weil sich im dortigen Museumsarchiv giftige Gase bildeten – betagte Filmrollen hatten sich zersetzt. Ursache waren jeweils...
