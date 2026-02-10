MENÜ
Museumsleiterin Anne-Sophie Berner hat die historischen und potenziell explosiven Filme gesichert und weitergeleitet, inzwischen sind diese digitalisiert und laufen hier über die Bildschirme.
Museumsleiterin Anne-Sophie Berner hat die historischen und potenziell explosiven Filme gesichert und weitergeleitet, inzwischen sind diese digitalisiert und laufen hier über die Bildschirme. Bild: Andreas Kretschel
Beim Film über den Schulumzug 1925 sind auch diese Kinder zu sehen, die hinter einem Riesen-Maikäfer herlaufen.
Beim Film über den Schulumzug 1925 sind auch diese Kinder zu sehen, die hinter einem Riesen-Maikäfer herlaufen. Bild: Andreas Kretschel
In dieser Anzeige der Kammerlichtspiele von 1925 wird auf den Film über das Schulfest hingewiesen.
In dieser Anzeige der Kammerlichtspiele von 1925 wird auf den Film über das Schulfest hingewiesen. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Lichtensteins Museumsleiterin entdeckt brandgefährliche Filme: Demnächst sind sie zu sehen
Redakteur
Von Bernd Appel
Unterm Dach des früheren Stadtmuseums lagerte im wahrsten Sinne explosives Material, das anderswo Katastrophen auslöste. Die inzwischen teils hundert Jahre alten Filme sind jetzt digitalisiert worden und bieten Einblicke ins frühere Stadtleben.

Filme können höchst gefährlich sein: 1897 starben über 100 Menschen im Kino Bazar de la Charite in Paris – der Brand ging vom Projektor aus. Und erst im Sommer 2025 gab es einen Großeinsatz der Feuerwehr in Kassel, weil sich im dortigen Museumsarchiv giftige Gase bildeten – betagte Filmrollen hatten sich zersetzt. Ursache waren jeweils...
